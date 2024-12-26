Автор: Байрам Эльшадов

Как говорится, кто бы сомневался. Российские СМИ сообщают о том, что председательствующий по телесвязи на саммите ЕАЭС премьер-министр Армении Никол Пашинян опоздал на заседание в расширенном составе.

Интересно, что же стало причиной такого хамского поведения Воваевича? Может, Пашинян попросту перепутал часовые пояса или увлёкся важными делами, например, чтением своей малолитражной газетенки, сидя на унитазе в своем роскошном доме. Но учитывая, что встреча проходила по телесвязи, такие опоздания заставляют задуматься: может, Никол Воваевич просто ищет новые способы выделываться на публике?

Подобные "перформансы" уже давно стали фирменным стилем бородача в кепке. ЕАЭС - это, конечно, не велотрек, но Пашинян и туда решился привнести немного своей уникальной "харизмы". Вот только вместо оваций его поступки вызывают лишь раздражение и недоумение у партнеров по Союзу.

Такие опоздания - не просто невежливость, но и явный сигнал о реальном отношении к ЕАЭС. Пока другие лидеры обсуждают ключевые вопросы сотрудничества, Пашинян считает, что его присутствие - это уже великое одолжение.

Как бы там ни было, постоянное пренебрежение элементарными нормами дипломатической этики вряд ли пойдут в плюс Пашиняну. А для него такая выходка - это просто ещё одна возможность показать своё истинное отношение к другим членам ЕАЭС.