В Пакистане ликвидировали 13 террористов

Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере 13 боевиков в ходе трех контртеррористических операций в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

По ее данным, в ночь на 26 декабря 2024 года пакистанские военные осуществили серию мероприятий по зачистке округов Банну, Северный Вазиристан и Южный Вазиристан от присутствия экстремистов. Их целью стали боевики запрещенной в стране "Фитна аль-Кхаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана", в конце июля 2024 года переименована постановлением правительства исламской республики). В ходе боестолкновений были ликвидированы 13 террористов, 16 получили ранения. По данным ISPR, во время операции погиб один военнослужащий.