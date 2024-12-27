https://news.day.az/world/1719009.html Странный объект заметили в небе на севере России - ВИДЕО В небе над Мурманской областью (РФ) засняли странный объект. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в социальных сетях Мурманской области появились сообщения о том, что жители заметили падающий объект. Очевидцы сняли видео и попытались определить, что это было. На кадрах виден след, напоминающий падение метеорита.
Странный объект заметили в небе на севере России - ВИДЕО
В небе над Мурманской областью (РФ) засняли странный объект.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в социальных сетях Мурманской области появились сообщения о том, что жители заметили падающий объект.
Очевидцы сняли видео и попытались определить, что это было. На кадрах виден след, напоминающий падение метеорита.
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