Странный объект заметили в небе на севере России

В небе над Мурманской областью (РФ) засняли странный объект.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в социальных сетях Мурманской области появились сообщения о том, что жители заметили падающий объект.

Очевидцы сняли видео и попытались определить, что это было. На кадрах виден след, напоминающий падение метеорита.