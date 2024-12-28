https://news.day.az/world/1719021.html Премьер Грузии отреагировал на санкции США Санкции США против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили являются наградой за защиту национальных интересов Грузии. Так на санкции отреагировал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями.
Премьер Грузии отреагировал на санкции США
Санкции США против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили являются наградой за защиту национальных интересов Грузии.
Так на санкции отреагировал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны", - сказал он.
Кобахидзе также подчеркнул, что Вашингтон и раньше угрожал Иванишвили санкциями, однако теперь США будет нечем ему угрожать.
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