Премьер Грузии отреагировал на санкции США

Санкции США против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили являются наградой за защиту национальных интересов Грузии.

Так на санкции отреагировал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны", - сказал он.

Кобахидзе также подчеркнул, что Вашингтон и раньше угрожал Иванишвили санкциями, однако теперь США будет нечем ему угрожать.