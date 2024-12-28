В США предупредили о риске дефолта

США в январе достигнут потолка госдолга, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Письмо с соответствующим предупреждением она направила руководству Конгресса.

По ее словам, это произойдет в период с 14 по 23 января. Чтобы избежать дефолта, Минфин будет вынужден принять экстренные меры. Текущее законодательство США предусматривает, что в случае приближения потолка госдолга Конгресс обязан принимать меры для избежания дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену.

В июне 2023 года был принят Закон о фискальной ответственности 2023 года, приостановивший лимит долга до 1 января 2025 года. 11 декабря Контрольно-бюджетное управление США (GAO) призвало Конгресс немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительств.