https://news.day.az/world/1719165.html Необычное явление сеет хаос в Перу - ВИДЕО Явление, известное как "маретасо", сеет хаос на северном побережье Перу., Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Это сильные волны в сочетании с так называемым сизигийным приливом (случающимся в дни новолуний и полнолуний). От волн высотой в несколько метров пострадали пляжи в ряде прибрежных городов.
Необычное явление сеет хаос в Перу - ВИДЕО
Явление, известное как "маретасо", сеет хаос на северном побережье Перу., Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Это сильные волны в сочетании с так называемым сизигийным приливом (случающимся в дни новолуний и полнолуний).
От волн высотой в несколько метров пострадали пляжи в ряде прибрежных городов.
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