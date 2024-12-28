Необычное явление сеет хаос в Перу

Явление, известное как "маретасо", сеет хаос на северном побережье Перу., Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Это сильные волны в сочетании с так называемым сизигийным приливом (случающимся в дни новолуний и полнолуний).

От волн высотой в несколько метров пострадали пляжи в ряде прибрежных городов.