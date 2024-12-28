Канада попыталась отговорить Трампа вводить высокие пошлины

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов страны Доминик Леблан провели переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа во Флориде с целью уговорить его не вводить высокие пошлины на ввоз канадских товаров в Соединенные Штаты. Об этом сообщает местный телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли и министр финансов Доминик Леблан вылетели во Флориду, чтобы проинформировать команду по переходу президента... что угроза Трампа ввести высокие пошлины на весь канадский экспорт в США нанесет ущерб экономике обеих стран", - говорится в сообщении телеканала.

Как напоминается в сообщении CBC, в прошлом месяце Трамп пригрозил ввести 25-процентную пошлину на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, начиная с 20 января - дня его инаугурации - если эти страны не прекратят поток наркотиков и мигрантов через свои границы.