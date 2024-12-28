https://news.day.az/world/1719307.html Маск станет спонсором правой партии Британии Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение. Его слова приводит газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Маск станет спонсором правой партии Британии
Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение. Его слова приводит газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фарадж рассказал, что встречался с Илоном Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, Маск "сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами".
В то же время он назва "полной бессмыслицей" информацию о том, что американский миллиардер якобы намерен пожертвовать партии 125 миллионов долларов.
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