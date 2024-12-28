Маск станет спонсором правой партии Британии

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение. Его слова приводит газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фарадж рассказал, что встречался с Илоном Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, Маск "сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами".

В то же время он назва "полной бессмыслицей" информацию о том, что американский миллиардер якобы намерен пожертвовать партии 125 миллионов долларов.