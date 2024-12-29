Нетаньяху перенесет операцию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье перенесет операцию по удалению предстательной железы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его канцелярия.

Согласно ее заявлению, 25 декабря глава правительства прошел обследование в больнице "Хадасса", где у него "была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы".

После этого Нетаньяху несколько дней принимал антибиотики, которые позволили побороть инфекцию, отметили в канцелярии. "Вслед за этим завтра (29 декабря - прим. ТАСС) премьер-министр перенесет операцию по удалению предстательной железы. Полная информация будет предоставлена позднее", - говорится в заявлении.