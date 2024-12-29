У сторонников Трампа возникли разногласия

Разногласия во взглядах на иммиграционную политику будущей американской администрации привели к расколу в рядах сторонников избранного президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Business Insider.

Как отмечается, сторонники Трампа в Кремниевой долине, являющейся средоточием высокотехнологичной индустрии США, не сошлись во взглядах на иммиграцию с некоторыми представителями движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"). Первые во главе с Илоном Маском поддерживают практику выдачи специальных виз типа H-1B, которые позволяют компаниям в США нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Родившийся в ЮАР Маск в том числе заявил, что именно "благодаря визе H-1B в Америке находится он и многие другие нужные люди, создавшие SpaceX, Tesla и сотни других компаний, которые укрепляют Америку". Маск ранее неоднократно высказывался в поддержку легальной иммиграции, но признавал при этом, что из-за бюрократических трудностей попасть в США законным образом гораздо сложнее, чем сделать это нелегально.

Несколько более консервативных сторонников Трампа, включая бывшего члена Палаты представителей Конгресса США Мэтта Гетца (республиканец, от штата Флорида) и ультраправую политическую активистку Лауру Лумер, настроены радикальнее и обвиняют крупные технологические компании в злоупотреблении иммиграционной системой. По их мнению, иностранные специалисты отнимают рабочие места у американских граждан.

Миграционный кризис входит сейчас в число ключевых вопросов межпартийной борьбы в США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что после инаугурации намерен провести самую масштабную в американской истории операцию по депортации нелегальных мигрантов. Инаугурация Трампа состоится 20 января.