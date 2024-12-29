В сеть попала личная переписка Трампа и Маска

Избранный президент США Дональд Трамп случайно опубликовал в открытый доступ сообщение, которое предназначалось для американского предпринимателя Илона Маска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в личной переписке, попавшей в соцсеть Truth Social, политик выразил свою тоску по предпринимателю и его сыну и пригласил их обоих на вечеринку в имении Мар-а-Лаго.

"Где ты? Мы скучаем по тебе и X (настоящее имя сына Маска, X A-Xii)!" - написал Трамп. Свое имение будущий американский лидер назвал "центром вселенной" и добавил, что на мероприятие также приглашен основатель Microsoft Билл Гейтс.