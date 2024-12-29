Новый президент Грузии принял присягу

Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.

"Я, прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать Конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии граждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества", - сказал Кавелашвили в ходе мероприятия.