https://news.day.az/world/1719438.html Новый президент Грузии принял присягу - ВИДЕО Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ. Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.
Новый президент Грузии принял присягу - ВИДЕО
Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.
"Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", - сказал Кавелашвили в ходе мероприятия.
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