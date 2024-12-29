Вид с вершины вулкана Дуконо в Индонезии

В Сети распространены кадры с вершины вулкана Дуконо в Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ,

Напомним, в ноябре Вулкан Дуконо на индонезийском острове Хальмахера стал извергаться и выбросил столб пепла на высоту 3 000 м.

Согласно информации, экстренные службы страны зафиксировали серию толчков на вулкане, высота которого составляет 1 335 м над уровнем моря. Власти призвали местных жителей не посещать зону в радиусе 3 км от вершины Дуконо и носить маски во время нахождения на открытом воздухе. Это необходимо, чтобы защитить дыхательные пути от попадания вулканического пепла.