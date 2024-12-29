Северная Корея применит "самую жесткую" стратегию противодействия США

Северная Корея запустит свою "самую жесткую" стратегию противодействия США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили государственные СМИ КНДР, сообщая о ключевом партийном совещании в конце года, которое курировал лидер Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын подверг резкой критике крепнущие связи между Южной Кореей, США и Японией, заявив, что они "превратились в ядерный военный блок для агрессии".

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как нам следует делать", - заявило KCNA.

На этом фоне речь Кима перед высшими должностными лицами "прояснила стратегию самого жесткого антиамериканского противодействия, которое должно быть развернуто агрессивно".