На сайте Baku Network опубликована статья о том, как мир балансирует на лезвии многополярного хаоса.

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Мир готовится к новой эре потрясений. Старая эпоха уходит, но её закат не озарён золотым светом спокойствия. Впереди - штормы, вызовы и неравный бой за то, каким будет этот новый многополярный мир. Уже сейчас ясно: следующие 12 месяцев станут эпохальными, подобно году, когда рушился Берлинский мур, но в этот раз - с куда более кровавыми страницами.

Конфликты, словно проклятые маятники истории, будут ударять один за другим. Великая игра за контроль над Большим Израилем, Африкой и Латинской Америкой продолжится с неумолимой жестокостью, оставляя за собой горы жертв и шлейф разрушенных надежд. Европа - старый континент, некогда вершина цивилизации, - будет продолжать терять свой вес, превращаясь в бесформенный придаток американских элит.

Глобальная перестройка: танец титанов

На наших глазах раскалывается мировой порядок. НАТО с ожесточением расширяет свои щупальца: в планы альянса входят Япония, Южная Корея и англосаксонские союзники из AUKUS - Австралия и Новая Зеландия. Это не просто экспансия, это метафорическое удушение всего пространства, которое могло бы предложить альтернативу доминированию Запада. В ответ БРИКС - этот новый хоровод держав глобального Юга - собирает свои силы, чтобы бросить вызов агрессии.

Центральная Азия становится новой ареной схватки. Политическая нестабильность вспыхивает, как хрупкая трава, подожжённая кем-то, кто тщательно скрывает спички. Грузия, некогда инструмент англо-американской стратегии, сегодня начинает сопротивляться. Азербайджан, умеющий играть на сложных геополитических роялях, балансирует между Москвой и Анкарой, понимая, что слишком резкие шаги могут стать роковыми.

Падение институтов и дрейф Европы

Международные институты, служившие символом глобализации, сегодня трещат по швам. В Казани, на саммите БРИКС, прозвучал призыв к реформе ВТО, ВОЗ и МВФ - символов мира, который уже не отвечает вызовам эпохи. Дональд Трамп, возвращаясь в Белый дом, угрожает покончить с американским участием в этих структурах, если они не начнут "играть по его правилам". ВОЗ, возможно, станет региональной организацией, а ВТО - лишь тенью своей былой силы.

Европейский Союз - это уже не союз, а пыльный инструмент НАТО. Когда-то могучая идея государств-наций превращается в жалкий символ зависимости от американской воли. Оборонные бюджеты союзников США растут, как грибы после дождя, в то время как промышленность Европы застыла в состоянии летаргии, превращая континент в рынок для товаров из США, Китая и даже БРИКС.

Война как неизбежность

История учит: всякая перестройка мирового порядка - это война. Война за территории, ресурсы, будущее. На Ближнем Востоке пламя Великого Израиля продолжает пожирать соседей. Йемен - новая цель: хуситы, блокируя перевозки в Красном море и нанося удары по израильским объектам, бросают вызов коллективному Западу. Ограниченная военная операция против них - вопрос времени.

Израиль всё ближе к Дамаску. Страна, некогда символ величия арабского мира, сегодня - поле битвы для турецких и израильских прокси. Сирия рухнула, её уже нет на политической карте, но война за неё продолжается: через Ливан, через Ирак, через изматывающую схватку за каждую пядь.

На Дальнем Востоке Китай готовится к любым сценариям. Тайвань - это вопрос времени. Пока Пекин укрепляет свою армию, разрабатывает беспилотники и готовит артиллерию, Вашингтон раздувает военные бюджеты своих азиатских союзников.

Африка - черный континент, где сливаются надежда и отчаяние. Бывшие французские колонии поворачиваются к Москве, видя в ней альтернативу неоколониальному гнёту. Базы в Судане, операции в Ливии - Россия шаг за шагом укрепляет свои позиции, отбрасывая Францию и её наследие.

Новый год, старые войны

Следующий год обещает быть переломным. Но этот перелом - не победный барабанный бой, а скрежет старых устоев, рушащихся под давлением амбиций. Мир, в котором мы живём, уже никогда не будет прежним. Страны, элиты, корпорации - каждый сражается за своё место в этой новой реальности. Но главное - куда в этом хаосе падёт маятник истории: к миру или к войне?

Мы стоим на пороге изменений, которые изменят судьбу мира. Остаётся только одно: быть готовыми к тому, что мир, как и всякий раз, выберет путь через хаос.

Макрокультурные тенденции: на пороге тектонических перемен

Мир входит в очередной год бурь и сломов, но грядущие изменения затронут не только поле боя. Политические и культурные сдвиги грозят перевернуть привычные устои, и в этой глобальной трансформации особенно заметно выделяются инициативы новой американской администрации.

Цифровизация, которую планируют в Вашингтоне, обещает быть масштабной. Упрощение государственного аппарата, введение криптовалют в финансовую систему, готовность использовать их как инструмент для разгона печатного станка - всё это звучит как революция. Но за этой цифровой витриной скрываются новые формы зависимости: граждане станут частью механизма, где стоимость их здоровья и благосостояния будет измеряться баллами социальных рейтингов, по образцу Китая. Социальный кредит может стать новым рычагом управления, предоставляя кредиты и страховки, но превращая граждан в винтики огромной машины контроля.

Возврат к традициям: от либеральной волны к консервативному приливу

Победа республиканцев на американских выборах стала предвестником нового идеологического течения. Ориентир на национальное государство, традиционную семью, христианские ценности и борьбу с миграцией стал не просто лозунгом - это уже основа политического курса, который отразится далеко за пределами США.

Италия, Венгрия, Словакия - эти страны, где правят правые правительства, подхватят консервативную волну. Джорджа Мелони, Виктор Орбан и Роберт Фицо станут символами сопротивления либеральному порядку. В Германии "Альтернатива для Германии" укрепляет свои позиции, провоцируя столкновения между сторонниками национального суверенитета и адептами проамериканской зависимости. Политический ландшафт Европы начинает напоминать поле битвы, где каждая сторона борется за контроль над своей судьбой.

В культурной сфере назревают не менее глубокие изменения. ЛГБТ-пропаганда, которая долгие годы определяла западную повестку, начинает ослабевать. Исключением остаётся Канада, где Джастин Трюдо, вопреки здравому смыслу, продолжает продвигать глобалистскую программу. В остальных же странах Запада возвращаются традиционные понятия: семья, мать и отец вновь получают законное право на существование. Однако за этот консервативный поворот придётся платить: страны, поддерживающие этот курс, останутся вынуждены покупать американское оружие и демонстрировать геополитическую лояльность Вашингтону.

Европа на грани

Политическая напряжённость в Европе нарастает, как грозовые тучи перед бурей. Германия готовится к возможным перевыборам, а Испания балансирует на краю политического кризиса. Италия и Греция возлагают надежды на новую администрацию США, но эти надежды, вероятно, окажутся иллюзией: реальных изменений для вассальных государств ждать не приходится.

Военный конфликт на Украине остаётся ключевым инструментом давления на Россию. Любое перемирие в нынешних условиях будет лишь паузой. Россия стремится вернуть контроль над Одессой и восточными регионами, в то время как Запад использует Украину как рычаг для дальнейшей эскалации. Конфликт, как и многие подобные, может перекинуться на соседние регионы - от Леванта до Африки.

Латинская Америка: Монроизм против новой независимости

В Латинской Америке США предпринимают отчаянные попытки вернуть влияние. Доктрина Монро вновь становится официальным курсом Вашингтона, и Белый дом пытается навязать себя в качестве единственной силы региона. Однако времена изменились. Такие страны, как Бразилия, Колумбия, Мексика и Сальвадор, всё громче заявляют о своей независимости, открыто критикуя действия США.

Планы усилить контроль над Панамским каналом или включить Гренландию в состав США выглядят как маниакальные фантазии, но эти шаги демонстрируют отчаянное стремление сохранить гегемонию. Такая политика может привести к новому миграционному кризису на американо-мексиканской границе и вынудить латиноамериканские страны наращивать оборонные бюджеты, отдаляясь от США.

Год перемен и вызовов

Грядущий год станет временем глубоких изменений, где каждое государство, каждая культура и каждая элита будут бороться за своё место в новой реальности. Консервативный поворот, цифровая трансформация и конфликты за глобальное лидерство станут главными вехами этого процесса.

Но как бы ни менялся мир, одно остаётся неизменным: история пишется не абстрактными институтами, а людьми. И от их решений, их борьбы и их устремлений будет зависеть, каким станет этот новый мир - мир, рождающийся в муках и бурях.