Таиланд стал страной-партнером БРИКС

Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом сообщает МИД страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС. В документе уточняется, что сотрудничество страны с объединением основывается на его давнем партнерстве с группой, которое началось в 2017 году. Тогда она присоединилась к "БРИКС плюс".

Так, ключевыми аспектами партнерства будут торговля, инвестиции и туризм. "Кроме того, партнерство способствует развитию связей Таиланда на уровне контактов между людьми, а также с другими членами и партнерами БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран", - говорится в сообщении.