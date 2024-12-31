Суд отклонил ходатайство Трампа

Окружной апелляционный суд в США отклонил ходатайство избранного американского президента Дональда Трампа об отмене выплаты писательнице Элизабет Джин Кэрролл $5 млн в качестве компенсации по делу о домогательствах и клевете.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суд пришел к выводу, что Трамп не продемонстрировал, что окружной суд допустил ошибку в каком-либо из оспариваемых решений. Также избранный президент США не выполнил своей обязанности доказать, что любая заявленная ошибка или их комбинация повлияли на его существенные права, как того требует новое судебное разбирательство, говорится в судебном документе.