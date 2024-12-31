Северный Кипр предупредил «об угрозе игр, в которые играет Франция»

Министерство иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) выступило с новым заявлением в адрес Франции, предупредив Париж о готовности совместно с Турцией пресечь любые нарушения воздушного пространства страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявление последовало вслед за сообщениями о выдаче властями греческого Кипра "разрешения на полеты ВВС Франции над севером острова".

"Заявление Минобороны греческого Кипра о разрешении на полеты над северным Кипром - проявление явного безрассудства. Все полеты авиации над севером Кипра с 1977 года регулируются Центром контроля воздушного сообщения "Эрджан". Любые действия, противоречащие функциям этого Центра, очень опасны и незаконны. К сожалению, государства, подобные Франции, попустительствуя греческому Кипру, не осознают всей угрозы игр, в которые пускаются" - подчеркивается в заявлении МИД ТРСК.

Во внешнеполитическом ведомстве ТРСК подчеркнули, что Лефкоша не потерпит "безрассудных действий" в регионе, оставляя за собой право совместно с Турцией предпринимать все необходимые меры в данном направлении.