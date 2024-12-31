Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС)", - сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По словам Сариа, хуситы также атаковали расположенную в районе Иерусалима электростанцию с помощью баллистической ракеты "Зульфикар". "Ракеты "Палестина-2" и "Зульфикар" успешно поразили свои цели", - добавил он.

Ранее израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Согласно заявлению армии, ракета была перехвачена до того, как она вторглась в израильское воздушное пространство. В связи с обстрелом сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов центральной части Израиля.