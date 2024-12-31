Италия выделит Украине 13 миллионов евро

Министерство иностранных дел (МИД) Италии объявило о выделении 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"По рекомендации министра иностранных дел Антонио Таяни Италия выделила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины", - утверждается в публикации.

В МИД отметили, что выделение средств является "важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем", поврежденных во время боевых действий. В публикации подчеркивается, что Италия таким образом подтвердила свою поддержку устойчивости энергетики Украины.