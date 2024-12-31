Нетаньяху покинул больницу после операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 29 декабря перенесший операцию по удалению простаты, покинул больницу ради важного голосования в Кнессете (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, глава правительства решил принять участие в голосовании по закону о так называемой замороженной прибыли, связанному с госбюджетом.

Ранее в правящей коалиции возникли серьезные разногласия вокруг этого голосования - ряд депутатов от ультраортодоксальных партий отказались поддержать документ, требуя сперва обеспечить освобождение от службы в армии учащихся религиозных школ. Это требование поддержала и ультраправая партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром, который до этого открыто заявил о намерении саботировать работу коалиции и на этот раз формально потребовал увеличить зарплаты сотрудникам подведомственной ему полиции.

В этих условиях оказавшаяся в очередной раз на грани развала правящая коалиция осталась без необходимого большинства голосов, и Нетаньяху в последний момент решил лично приехать в Кнессет, чтобы добавить свой голос. По данным The Jerusalem Post, премьер сделал это вопреки советам врачей, которые рекомендовали ему дольше оставаться в клинике для послеоперационного восстановления.

Вечером 29 декабря канцелярия Нетаньяху сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи выявили у него доброкачественную гиперплазию простаты. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом и прошло без осложнений, на время отсутствия премьера его обязанности исполнял министр юстиции Ярив Левин.