В Шенгенскую зону вошли еще две страны

После 13 лет переговоров и процедур с 1 января Румыния и Болгария стали частью Шенгенской зоны.

Как сообщает Day.Az, в марте в аэропортах этих двух стран был отменён пограничный контроль. Сегодня же были также ликвидированы пограничные посты на автомобильных дорогах.

Шенгенская зона, образованная в 1985 году, включает 25 стран-членов Европейского Союза, а также не являющиеся членами ЕС Швейцарию, Норвегию, Финляндию и Лихтенштейн. Шенгенская система позволяет 400 миллионам человек свободно передвигаться внутри зоны без пограничного контроля.