Потоп в Берлине в новогоднюю ночь

В Берлине в новогоднюю ночь произошел прорыв главного водопровода.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пока в ряде районов немецкой столицы громыхают петарды, в районе Веддинг произошел прорыв главного водопровода, в результате чего значительная часть Берлина осталась в новогоднюю ночь без водоснабжения.