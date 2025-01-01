https://news.day.az/world/1719987.html Потоп в Берлине в новогоднюю ночь - ВИДЕО В Берлине в новогоднюю ночь произошел прорыв главного водопровода. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пока в ряде районов немецкой столицы громыхают петарды, в районе Веддинг произошел прорыв главного водопровода, в результате чего значительная часть Берлина осталась в новогоднюю ночь без водоснабжения.
Потоп в Берлине в новогоднюю ночь - ВИДЕО
В Берлине в новогоднюю ночь произошел прорыв главного водопровода.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пока в ряде районов немецкой столицы громыхают петарды, в районе Веддинг произошел прорыв главного водопровода, в результате чего значительная часть Берлина осталась в новогоднюю ночь без водоснабжения.
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