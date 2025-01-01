https://news.day.az/world/1719995.html Молния ударила по зданию Капитолия в Вашингтоне - ВИДЕО В канун Нового года в Капитолий в США ударила молния. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило издание The Washington Post. "На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как молния ударяет в два самых символичных места Вашингтона и всей страны.
Молния ударила по зданию Капитолия в Вашингтоне - ВИДЕО
В канун Нового года в Капитолий в США ударила молния.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило издание The Washington Post.
"На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как молния ударяет в два самых символичных места Вашингтона и всей страны. Похоже, что прямые удары пришлись как на вершину Монумента Вашингтона, так и на купол Капитолия США", ― пишет издание.
Кадры природного явления распространились в американских соцсетях. Интернет-пользователи увидели в этом "хорошее предзнаменование" перед возвращением к власти избранного президента США Дональда Трампа.
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