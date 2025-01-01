Молния ударила по зданию Капитолия в Вашингтоне

В канун Нового года в Капитолий в США ударила молния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило издание The Washington Post.

"На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как молния ударяет в два самых символичных места Вашингтона и всей страны. Похоже, что прямые удары пришлись как на вершину Монумента Вашингтона, так и на купол Капитолия США", ― пишет издание.

Кадры природного явления распространились в американских соцсетях. Интернет-пользователи увидели в этом "хорошее предзнаменование" перед возвращением к власти избранного президента США Дональда Трампа.