Взрыв фейерверков в США

При инциденте с фейерверком на Гавайях пострадали более 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет местная газета The Hawaii News Now.

По данным служб неотложной помощи Гонолулу, инцидент произошел в районе Солт-Лейк. По меньшей мере 22 человека пострадали, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб, власти попросили местных жителей избегать посещения указанного района.