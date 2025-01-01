https://news.day.az/world/1720033.html Электромобиль Tesla взорвался возле башни Трампа - ВИДЕО Рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Daily Mirror.
Электромобиль Tesla взорвался возле башни Трампа - ВИДЕО
Рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Daily Mirror.
"Мой друг, который делал фейерверк-шоу Grucci в Лас-Вегасе, только что написал мне, что у Trump Tower в Вегасе произошел огромный взрыв", - цитируют журналисты одного из пользователей соцсети X.
Также появилось видео с места событий: на кадрах можно увидеть горящий Cybertruck. Что стало причиной взрыва и последующего возгорания - в данный момент выясняется.
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