Электромобиль Tesla взорвался возле башни Трампа

Рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Daily Mirror.

"Мой друг, который делал фейерверк-шоу Grucci в Лас-Вегасе, только что написал мне, что у Trump Tower в Вегасе произошел огромный взрыв", - цитируют журналисты одного из пользователей соцсети X.

Также появилось видео с места событий: на кадрах можно увидеть горящий Cybertruck. Что стало причиной взрыва и последующего возгорания - в данный момент выясняется.