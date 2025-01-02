Венгрия лишилась более миллиарда евро от Евросоюза

Венгрия потеряла право на получение дотации от Европейского союза в размере 1,04 миллиарда евро. Об этом сообщает Agence France Press (AFP) со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Республика лишилась средств после того, как ЕК пришла к выводу, что Будапешт пренебрегает демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрии требовалось до конца 2024 года провести правовые реформы.

Речь шла о борьбе с коррупцией, а также о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ. Дотация полагалась стране в рамках программ поддержки структурно слабых регионов.