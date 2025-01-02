https://news.day.az/world/1720096.html "Химический туман" накрыл США и Западную Европу? - ВИДЕО Теория заговора о "химическом тумане", якобы накрывшем США и Западную Европу, стремительно распространяется среди конспирологов.
"Химический туман" накрыл США и Западную Европу? - ВИДЕО
Теория заговора о "химическом тумане", якобы накрывшем США и Западную Европу, стремительно распространяется среди конспирологов.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пользователи социальных сетей из США, Великобритании, Германии и Нидерландов массово публикуют видеозаписи густого тумана, сопровождаемые жалобами на резкий химический запах, головокружение, головную боль, кашель и сильную сухость в горле.
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