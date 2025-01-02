"Химический туман" накрыл США и Западную Европу?

Теория заговора о "химическом тумане", якобы накрывшем США и Западную Европу, стремительно распространяется среди конспирологов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, пользователи социальных сетей из США, Великобритании, Германии и Нидерландов массово публикуют видеозаписи густого тумана, сопровождаемые жалобами на резкий химический запах, головокружение, головную боль, кашель и сильную сухость в горле. 