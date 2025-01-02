https://news.day.az/world/1720188.html

В Марокко впервые за полвека выпал снег - ФОТО

В Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Местные СМИ сообщают, что в некоторых регионах его высота достигала 35-40 см., передает Day.Az. Также отмечается, что необычные для страны Северной Африки погодные условия обусловлены притоком холодного воздуха из Северной Европы, что привело к низким температурам и снегопадам.