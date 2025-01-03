https://news.day.az/world/1720305.html Молдова может ввести запрет для Армении Армянской авиакомпании Flyone Армения могут запретить полеты в Молдову. Как сообщает Day.Az со ссылкой на молдавские СМИ, информацию об этом распространило Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы.
Молдова может ввести запрет для Армении
Армянской авиакомпании Flyone Армения могут запретить полеты в Молдову.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на молдавские СМИ, информацию об этом распространило Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы.
В проект, представленный на обсуждение общественности, также включены названия авиаперевозчиков, работающих в России, Иране, Кыргызстане, Афганистане, Ливии, Судане, Конго и Танзании.
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