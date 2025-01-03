Молдова может ввести запрет для Армении

Армянской авиакомпании Flyone Армения могут запретить полеты в Молдову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на молдавские СМИ, информацию об этом распространило Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

В проект, представленный на обсуждение общественности, также включены названия авиаперевозчиков, работающих в России, Иране, Кыргызстане, Афганистане, Ливии, Судане, Конго и Танзании.