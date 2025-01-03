Иран увеличит добычу газа

С вводом в эксплуатацию 85-й скважины иранского газового месторождения Хангиран добыча газа в стране увеличится на 2 миллиона кубометров в день.

Как сообщает Day.Az об этом заявил местным СМИ Хамид Бовард, заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной нефтяной компании.

По его словам, в настоящее время в северо-восточном регионе страны ежедневно добывается около 65 миллионов кубометров газа.

Бовард добавил, что с вводом в эксплуатацию газового месторождения Туси в следующем иранском году (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.) к потенциалу добычи будет добавлено 3 миллиона баррелей в день.

Отметим, что в настоящее время добыча газа в Иране составляет более 1 миллиарда кубометров в день.

Ежедневная добыча сырой нефти в Иране составляет 3,6 миллиона баррелей.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.

В настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа из Арвандана - 5, на территории оффшорной нефтяной компании -18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.