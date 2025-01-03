Новые власти Сирии проигнорировали Бербок

Представители новых властей Сирии отказали в рукопожатии главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA. Бербок посетила Сирию вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

В аэропорту Дамаска представители встречавшей стороны не подали министру - женщине - руку. Позже точно так же поступил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа.

"Как только я прибыла, мне было понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий", - заявила сама Бербок журналистам.

Она утверждала, что во время визита ясно дала понять принимающей стороне, что гости неодобрительно относятся к такой практике и что соблюдение прав женщин является критерием того, насколько свободно общество.

Бывший руководитель берлинского Фонда науки и политики Фолькер Пертес назвал отказ в рукопожатии министру - женщине плохим знаком. "В Сирии это не является традицией", - заявил он журналу Stern. "Это нехорошо, даже если мы знаем об этом по другим странам, где у власти находятся мужчины - представители крайне консервативного ислама, например, как в Иране или до недавнего времени в Саудовской Аравии", - считает политолог.

Бербок и Барро стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию после ухода Башара Асада с поста президента.