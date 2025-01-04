https://news.day.az/world/1720418.html В Турции перекрыли Босфор В Стамбуле на несколько часов перекрыли транзит по проливу Босфор ради поисков пропавших 40 дней назад брата и сестры. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило министерство транспорта Турции на своем сайте.
В Турции перекрыли Босфор
В Стамбуле на несколько часов перекрыли транзит по проливу Босфор ради поисков пропавших 40 дней назад брата и сестры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило министерство транспорта Турции на своем сайте.
"Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры", - сообщили в министерстве.
Спустя несколько часов ограничения сняли.
Отмечается, что пропаших звали Айше и Велат Джан. Девушка упала в в море в стамбульском районе Сарыер 23 ноября, брат бросился в воду, пытаясь ее спасти. Поиски тел пропавших продолжаются.
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