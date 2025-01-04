В Турции перекрыли Босфор

В Стамбуле на несколько часов перекрыли транзит по проливу Босфор ради поисков пропавших 40 дней назад брата и сестры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило министерство транспорта Турции на своем сайте.

"Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры", - сообщили в министерстве.

Спустя несколько часов ограничения сняли.

Отмечается, что пропаших звали Айше и Велат Джан. Девушка упала в в море в стамбульском районе Сарыер 23 ноября, брат бросился в воду, пытаясь ее спасти. Поиски тел пропавших продолжаются.