https://news.day.az/world/1720509.html В Турции произошло землетрясение 4 января, в провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Турции. Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован в районе Даренде в 10:35 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10,43 км.
В Турции произошло землетрясение
4 января, в провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Турции.
Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован в районе Даренде в 10:35 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10,43 км. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Это землетрясение напоминает о постоянной сейсмической активности региона и необходимости соблюдения мер безопасности.
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