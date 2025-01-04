В Турции произошло землетрясение

4 января, в провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Турции.

Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован в районе Даренде в 10:35 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10,43 км. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Это землетрясение напоминает о постоянной сейсмической активности региона и необходимости соблюдения мер безопасности.