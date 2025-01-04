В Новом Орлеане обезврежены еще две бомбы

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства (СВУ) в Новом Орлеане, заложенные на улицах города Шамсуд-Дином Джаббаром, который устроил теракт в первый день 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.

"Специалисты по взрывчатым веществам из спецподразделения ФБР нашли два СВУ в холодильных контейнерах: одно - на пересечении Бурбон-стрит и Орлеан-стрит, второе - на пересечении Бурбон-стрит и Тулуз-стрит. Оба устройства были обезврежены. Мы получили видеозаписи, на которых видно, как Джаббар устанавливает оба устройства в местах, где они были обнаружены", - сообщил представитель ФБР Кристофер Райя.

ФБР поясняет, что в машине Джаббара, на которой он врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале во время новогодних праздников, был найден специальный передатчик, предназначенный для активации взрывателей на бомбах, заложенных на Бурбон-стрит.

"Неясно, почему бомбы не взорвались - из-за того, что Джаббар не активировал передатчик или передатчик не сработал", - сообщает издание. В настоящее время устройство исследуют эксперты ФБР. Агентство также разыскивает свидетелей, которые проходили рядом с местами, где были заложены бомбы, с целью получения дополнительной информации.

Напоминаем, что 1 января автомобиль Джаббара врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда он остановил машину, то вышел и открыл огонь по людям. В результате теракта погибли 15 человек, около 30 получили ранения. Преступник был застрелен в ходе перестрелки с полицией. Инцидент был признан терактом. ФБР провело обыск в автомобиле и обнаружило самодельное взрывное устройство, а также флаг террористической организации "Исламское государство" (ИГ). В ФБР подтвердили, что Джаббар был членом ИГ, но действовал самостоятельно.