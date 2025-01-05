Пожар охватил торговый центр в США

На северо-западе Далласа в США 579 животных погибли в зоомагазине при пожаре в торговом центре.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CBS.

В результате пожара погибло 579 животных, большинство из них - от отравления дымом.

"В основном это были маленькие птицы, но также были куры, хомяки, две собаки и две кошки", - сообщает телеканал.