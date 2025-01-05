https://news.day.az/world/1720589.html Пожар охватил торговый центр в США - погибли сотни животных На северо-западе Далласа в США 579 животных погибли в зоомагазине при пожаре в торговом центре. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CBS. В результате пожара погибло 579 животных, большинство из них - от отравления дымом.
Пожар охватил торговый центр в США - погибли сотни животных
На северо-западе Далласа в США 579 животных погибли в зоомагазине при пожаре в торговом центре.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CBS.
В результате пожара погибло 579 животных, большинство из них - от отравления дымом.
"В основном это были маленькие птицы, но также были куры, хомяки, две собаки и две кошки", - сообщает телеканал.
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