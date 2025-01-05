Трамп получил сотни миллионов долларов в виде пожертвований

Фонды, связанные с избранным президентом США Дональдом Трампом, собрали более $200 млн в виде пожертвований после победы республиканца на выборах в ноябре 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, собранные средства пойдут на проведение инаугурации, которая состоится 20 января, финансирование политической деятельности и на президентскую библиотеку. Как указывает издание, в фонде средств на инаугурацию политика уже более $150 млн, тогда как в 2017 году на эту церемонию было собрано $107 млн. Среди сделавших пожертвования на инаугурацию числятся фармацевтический гигант Pfizer, технологический гигант Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, Meta и различные фирмы, занимающиеся криптовалютой.

Пожертвования, превышающие $1 млн, по данным газеты, дают особые привилегии на мероприятиях, связанных с инаугурацией, в том числе возможность провести обед в узком кругу с Трампом или избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.