"Пузырь лопнул"

В Армении наблюдается экономический спад. В ноябре минувшего года армянская экономика продемонстрировала самые низкие показатели роста за последние годы, зафиксировав увеличение всего на 1,2%. По мнению экспертов, он связан с существенным сокращением объемов реэкспорта драгоценных металлов и камней, доля которых в структуре экспорта резко снизилась с начала года.

Как отмечает армянский экономист Агаси Тавадян, промышленный рост в Армении изначально имел признаки "пузыря", формирование которого началось ещё в ноябре 2023 года вместе с запуском схемы реэкспорта российских драгметаллов и драгоценных камней, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Ситуация начала меняться в мае 2024 года, когда Россия отменила пошлину на экспорт золота. Это сделало бессмысленным реэкспорт через территорию Армении, и потоки были перенаправлены напрямую через Россию", - поясняет эксперт.

Данные Статистического комитета Армении подтверждают эту оценку. В промышленности страны зафиксировано существенное падение на 19%. Особенно показательным стало ухудшение показателей внешней торговли. В ноябре внешнеторговый оборот сократился на 27,4%, составив почти два миллиарда долларов. Экспорт упал на 35% до 752 миллионов долларов, а импорт снизился на 21,4%, достигнув 1,16 миллиардов долларов. По данным Всемирного банка, если в начале 2024 года доля экспорта (реэкспорта) драгоценных и полудрагоценных камней и металлов составляла 75% от общего объема экспорта Армении, то к сентябрю этот показатель снизился до 48,5%.

Тавадян предполагает одну из причин наблюдаемого спада:

"С ноября прошлого года судя по заявлению тогдашних официальных лиц существовала негласная договоренность о том, что около 4% прибыли от реэкспорта должно было поступать в армянский государственный бюджет. Теперь, с прекращением реэкспортных операций, эти поступления также прекратились, что частично объясняет резкость наблюдаемого спада".

Тавадян также считает, что этот спад не будет краткосрочным и данная тенденция сохранится в начале следующего года. Экономический спад также мог негативно отразиться на собираемости налогов, в чем уже признаются армянские власти. Министр финансов Армении Ваге Ованнисян во время своей недавней пресс-конференции уже признал полумиллиардный недобор налогов в 2024 году. По словам главы финансового ведомства, несмотря на номинальный рост показателей, исполнение бюджета оказалось ниже запланированного уровня. В связи с этим правительству пришлось сдерживать расходы для предотвращения возможных проблем с финансовой стабильностью.