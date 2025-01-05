В Германии отменили более ста рейсов

Снегопады и ледяные дожди парализовали авиасообщение в Германии, в том числе в крупнейшем аэропорту страны - Франкфурте-на-Майне, где отменены 120 рейсов.

Как сообщает агентство DPA, из-за гололеда и плохой видимости наблюдаются задержки и отмены полетов в других аэропортах, особенно на юге и юго-западе Германии, в том числе в Мюнхене и Штутгарте. Пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию о рейсах и закладывать дополнительное время на дорогу, передает Day.Az.

По данным Deutsche Bahn, также возникли проблемы с движением железнодорожного транспорта. В районе Франкфурта-на-Майне введены ограничения на поезда дальнего следования, что вызывает задержки и отмены рейсов.