Канцлер Австрии объявил об отставке

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об отставке из-за провала переговоров по формированию коалиционного правительства, передает Day.Az.

"После прекращения переговоров о создании правящей коалиции я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы Австрийской народной партии, а также обеспечу упорядоченный переход власти. Этот упорядоченный переход очень важен для меня, потому что я всегда хочу стабильности в нашей стране и в своей партии", - написал он в соцсети X.