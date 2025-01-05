https://news.day.az/world/1720713.html Сильный пожар в Азербайджане - ВИДЕО В городе Мингячевир на территории, прилегающей к городку для бывших вынужденных переселенцев, вспыхнул сильный пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для тушения огня на место происшествия направлены пожарные расчеты. Представляем кадры с места пожара:
Сильный пожар в Азербайджане - ВИДЕО
В городе Мингячевир на территории, прилегающей к городку для бывших вынужденных переселенцев, вспыхнул сильный пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для тушения огня на место происшествия направлены пожарные расчеты.
Представляем кадры с места пожара:
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