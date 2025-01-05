https://news.day.az/world/1720713.html

Сильный пожар в Азербайджане - ВИДЕО

В городе Мингячевир на территории, прилегающей к городку для бывших вынужденных переселенцев, вспыхнул сильный пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для тушения огня на место происшествия направлены пожарные расчеты. Представляем кадры с места пожара: