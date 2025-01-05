Сильный пожар в Азербайджане

В городе Мингячевир на территории, прилегающей к городку для бывших вынужденных переселенцев, вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для тушения огня на место происшествия направлены пожарные расчеты.

Представляем кадры с места пожара: