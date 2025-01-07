Армянская диаспора устроила травлю преподавателям школы в России

Преподаватели школы в городе Ессентуки подверглись травле со стороны диаспор после того, как забрали у учеников армянские и греческие флаги на праздновании Нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в Ессентуки на школьной дискотеке подростки начали буянить - они размахивали флагами Армении и Греции и включали музыку, несмотря на то, что праздник был посвящен Новому году, а не культурам разных стран. Двое педагогов, которые заметили начавшийся балаган, вмешались и забрали флаги из рук школьников.

Происходящее было снято школьниками и разошлось по соцсетям. Видео вызвали гнев членов диаспор, которые начали кампанию против педагогов с требованием их уволить. После этого, как минимум, одна из педагогов стала получать угрозы и оскорбления в свой адрес просто за то, что качественно выполняла свою работу и следила за порядком в учебном заведении, указывают российские СМИ.

Подогрел страсти армянский политолог Владимир Погосян. Он потребовал наказания учителей по статьям 282 и 137 УК РФ. И бросил клич: "Данную информацию нужно распространить, чтобы в дальнейшем не допускать подобное отношение". После этой провокации представители армянской диаспоры в России запустили акцию по сбору жалоб в министерство просвещения, прокуратуру и МВД, требуя увольнения педагогов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке инцидента с травлей учителей школы на Ставрополье после новогодней дискотеки. Следственный комитет подтверждает этот факт: "Представители диаспор направляют в различные инстанции жалобы на учителей с требованием их уволить".

В настоящее время проводится процессуальная проверка (ст. ст. 282, 213 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставрополью Сидорову доложить о ходе проверки.