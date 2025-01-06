Новые подробности теракта в Магдебурге

Число жертв теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге возросло до шести человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DPA.

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в германском Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) увеличилось до шести человек. Как сообщает агентство DPA, женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице.

Ранее сообщалось, что 20 декабря вечером водитель автомобиля BMW умышленно направил машину в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге. В результате погибли пять человек, а 235 человек получили ранения.

Подозреваемый в совершении преступления, 49-летний Талеб А., является выходцем из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте происшествия. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году и в 2016 году получил статус политического беженца. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе.