Первый американский город ввел плату за поездки в центр

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Программа была запущена в воскресенье, 5 января. Отмечается, что плата за проезд, известная как плата за пробки, предназначена для сокращения транспортных заторов в густонаселенном городе. Стоимость проезда в самую оживленную часть Манхэттена составит девять долларов. Тариф действует в период с 17:00 до 19:00 в будние дни и с 21:00 до 09:00 в выходные. В нерабочее время плата за проезд для большинства транспортных средств составит 2,25 доллара.