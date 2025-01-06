Число жертв теракта в Германии увеличилось

Число жертв теракта 20 декабря 2024 года в немецком Магдебурге увеличилось до шести. Об этом передает Die Welt со ссылкой на DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщил журналистам представитель прокуратуры Наумбурга, в результате атаки 52-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Пострадавшая ушла из жизни в больнице 6 января.

20 декабря машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Официальный представитель правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом.