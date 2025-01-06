https://news.day.az/world/1720860.html Число жертв теракта в Германии увеличилось Число жертв теракта 20 декабря 2024 года в немецком Магдебурге увеличилось до шести. Об этом передает Die Welt со ссылкой на DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Как сообщил журналистам представитель прокуратуры Наумбурга, в результате атаки 52-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ранения.
Число жертв теракта в Германии увеличилось
Число жертв теракта 20 декабря 2024 года в немецком Магдебурге увеличилось до шести. Об этом передает Die Welt со ссылкой на DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщил журналистам представитель прокуратуры Наумбурга, в результате атаки 52-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Пострадавшая ушла из жизни в больнице 6 января.
20 декабря машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Официальный представитель правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом.
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