https://news.day.az/world/1720997.html Конгресс утвердил Трампа Конгресс США официально подтвердил победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Как передает Day.Az, об этом стало известно из трансляции совместного заседания законодательного органа. Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков - 270 - для подтверждения результатов выборов.
Конгресс утвердил Трампа
Конгресс США официально подтвердил победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.
Как передает Day.Az, об этом стало известно из трансляции совместного заседания законодательного органа.
Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков - 270 - для подтверждения результатов выборов.
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