Государства Африки забыли поблагодарить Францию за борьбу с терроризмом в Сахеле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на странице Елисейского дворца в социальной странице X заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Он отметил, что Париж имел обязательства перед африканскими странами в сфере борьбы с терроризмом и поэтому проводил обоснованные операции против боевиков в Сахеле.

Макрон подчеркнул, что ни один из африканских президентов в регионе не управлял бы сейчас суверенной страной, если бы французские войска не были там развернуты. Они находились в Сахеле по просьбе законных глав государств, а ушли из региона после ряда прошедших там военных переворотов, так как французские солдаты не являются вспомогательной силой местных путчистов.

Президент Франции указал, что африканские лидеры забыли сказать Парижу спасибо. При этом он выразил уверенность, что благодарность будет высказана позднее.

23 декабря лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые входят в конфедерацию "Альянс государств Сахеля" (АГС), приняли решение из-за действий Франции привести свои армии в максимальную боевую готовность.