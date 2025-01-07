Иран может сменить столицу

Мекран, расположенный на побережье Оманского залива в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, может стать новой столицей страны.

Об этом сказала сегодня (7 января) на брифинге в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мухаджирани, сообщает Day.Az.

По ее словам, действует Совет по переносу столицы Ирана.

"В любом случае у Мекрана есть большой потенциал. В этом направлении прилагаются усилия, чтобы получить поддержку инженеров, экологов, экономистов и так далее", - сказала она.

При этом Мухаджирани отметила, что перенос столицы - это не первоочередной вопрос повестки дня.

По ее словам, вопрос о переносе столицы Ирана из Тегерана поднимается уже более 30 лет.

"Биологический потенциал каждого региона показывает, насколько это необходимо для развития. Касательно провинции Тегеран можно сказать, что здесь существуют экологические проблемы, связанные с водой", - сказала Мухаджирани.

Отметим, что в 2015 году был утвержден закон о переносе столицы Ирана из Тегерана. Недавно Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министерству дорог и городского развития разработать проект по переносу столицы из Тегерана.