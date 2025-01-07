Летящий из Петербурга в Самарканд самолет вынужденно сел во Внуково

Boeing 737 авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково.

Как передает Day.Az, борт летел из Петербурга в Самарканд. Предположительно, у него была обнаружена техническая неисправность.