https://news.day.az/world/1721182.html Летящий из Петербурга в Самарканд самолет вынужденно сел во Внуково Boeing 737 авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Как передает Day.Az, борт летел из Петербурга в Самарканд. Предположительно, у него была обнаружена техническая неисправность.
Летящий из Петербурга в Самарканд самолет вынужденно сел во Внуково
Boeing 737 авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково.
Как передает Day.Az, борт летел из Петербурга в Самарканд. Предположительно, у него была обнаружена техническая неисправность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре