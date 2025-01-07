https://news.day.az/world/1721197.html Главы МИД этих стран обсудят ситуацию в Сирии Министры иностранных дел Италии, Франции, Германии, Великобритании и США на этой неделе проведут встречу, на которой обсудят ситуацию в Сирии. Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.
Главы МИД этих стран обсудят ситуацию в Сирии
Министры иностранных дел Италии, Франции, Германии, Великобритании и США на этой неделе проведут встречу, на которой обсудят ситуацию в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.
Сообщается, что встречу с европейскими и американскими коллегами возглавит министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
В повестке дня - работа переходного правительства Сирии и проблемы, стоящие перед конференцией по национальному диалогу, а также будет обсуждаться разработка проекта новой конституции и экономическое возрождение Сирии.
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