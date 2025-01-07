Главы МИД этих стран обсудят ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел Италии, Франции, Германии, Великобритании и США на этой неделе проведут встречу, на которой обсудят ситуацию в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.

Сообщается, что встречу с европейскими и американскими коллегами возглавит министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В повестке дня - работа переходного правительства Сирии и проблемы, стоящие перед конференцией по национальному диалогу, а также будет обсуждаться разработка проекта новой конституции и экономическое возрождение Сирии.